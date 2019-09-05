ПСЖ сообщил "Барселоне", когда "Реал" попытается подписать Мбаппе

"Реал" хочет приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.

По сведениям Diario Sport, руководство парижан сообщило об этом "Барселоне". Отмечается, что "Реал" из-за возможного трансфера Мбаппе не стал подписывать Неймара минувшим летом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе является главной трансферной целью "сливочных" на следующее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Мбаппе провел четыре игры, забил два гола и отдал один ассист.

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