ПСЖ сообщил о новом случае заражения коронавирусом в команде

Фото инстаграм Абду Диалло

Левый защитник ПСЖ Абду Диалло сдал положительный тест на COVID-19.

Пресс-служба парижан подтвердила информацию о заболевании 25-летнего футболиста на официальном сайте клуба.

Таким образом, французский фулбек не поможет команде в сегодняшнем матче с "Бордо".

В текущем сезоне Диалло провёл за ПСЖ 9 игр и сделал 1 ассист.

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