ПСЖ сообщил о новом случае заражения коронавирусом в команде
Левый защитник ПСЖ Абду Диалло сдал положительный тест на COVID-19.
Пресс-служба парижан подтвердила информацию о заболевании 25-летнего футболиста на официальном сайте клуба.
Таким образом, французский фулбек не поможет команде в сегодняшнем матче с "Бордо".
В текущем сезоне Диалло провёл за ПСЖ 9 игр и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Почеттино прокомментировал вызов травмированного Месси в сборную Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Бавария" одержала дежурную победу и другие результаты 11-го тура Бундеслиги
-
"Торино" уступил "Специи"
-
Линекер отреагировал на поражение "Манчестер Юнайтед" в дерби
-
"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"
-
"Наполи" проведет несколько игр в футболках с изображением Марадоны
-
"Эспаньол" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге
-
Симеоне прокомментировал назначение Хави в "Барселону"
-
Фердинанд: "Роналду - не претендент на "Золотой мяч" в этом году"
-
"Дженоа" уволила главного тренера. Команду может возглавить Шевченко
-
"Манчестер Сити" вышел победителем из манчестерского дерби
-
Хави опубликовал обращение к болельщикам "Барселоны"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Лестером"
-
ПСЖ сообщил о новом случае заражения коронавирусом в команде
-
Байи стал автором антирекорда в манчестерском дерби
-
Тульский "Арсенал" не сумел одолеть "Уфу" в 14-м туре РПЛ
-
Конте оценил перспективы "Тоттенхэма" в чемпионской гонке АПЛ
-
Каррера ответил на вопрос о возвращении в "Спартак"
-
Пуйоль обратился к Хави после его возвращения в "Барселону"
-
37-летний Погребняк высказался о своём будушем
-
СМИ узнали предварительные условия нового контракта Винисиуса с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13