ПСЖ сообщил о сроках восстановления Мбаппе и Кавани

Нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани вернутся в строй в конце недели, сообщает официальный сайт клуба.

Также в лазарете парижского клуба остаются полузащитник Юлиан Дракслер и защитники Тило Керер и Колен Дагба. Все эти игроки пропустят матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом" (18 сентября).

Напомним, что Мбаппе и Кавани получили травмы 25 августа в матче чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0) и с тех пор на поле не выходили.

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