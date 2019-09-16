ПСЖ сообщил о сроках восстановления Мбаппе и Кавани
Нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани вернутся в строй в конце недели, сообщает официальный сайт клуба.
Также в лазарете парижского клуба остаются полузащитник Юлиан Дракслер и защитники Тило Керер и Колен Дагба. Все эти игроки пропустят матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом" (18 сентября).
Напомним, что Мбаппе и Кавани получили травмы 25 августа в матче чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0) и с тех пор на поле не выходили.
Не пропустите: Три топ-игрока ПСЖ пропустят матч группового этапа ЛЧ с "Реалом". | http://soccernews.ru
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