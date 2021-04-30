ПСЖ сообщил о травме Мбаппе

Фото сайт ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Звёздный француз получил повреждение правого голеностопа, из-за которого пропустит субботний матч с "Лансом".

Участие Мбаппе в ответной игре 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в ближайший вторник пока под вопросом.

В текущем сезоне 22-летний нападающий забил 37 голов и сделал 10 ассистов в 43 встречах.

Напомним, что в первом полуфинале "Сити" в Париже победил ПСЖ со счётом 2:1.

Не пропустите: Почеттино: "Мбаппе спрашивает меня об Англии". | http://soccernews.ru