ПСЖ сообщил о травме Мбаппе

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ПСЖ сообщил о травме Мбаппе

Фото сайт ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Звёздный француз получил повреждение правого голеностопа, из-за которого пропустит субботний матч с "Лансом".

Участие Мбаппе в ответной игре 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в ближайший вторник пока под вопросом.

В текущем сезоне 22-летний нападающий забил 37 голов и сделал 10 ассистов в 43 встречах.

Напомним, что в первом полуфинале "Сити" в Париже победил ПСЖ со счётом 2:1.

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