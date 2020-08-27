ПСЖ сообщил об уходе капитана Тиаго Силвы
ПСЖ попрощался с капитаном команды Тиаго Силвой. Футболист продолжит карьеру в "Челси".
Футболист ранее согласовал с "синими" двухлетний контракт.
В ПСЖ Силва играл с 2012 года. За это время он участвовал в 315 матчах и выиграл 25 титулов.
"Спасибо, Тиаго, за эти восемь памятных лет, полных незабываемыми воспоминаниями. Ты навсегда останешься одним из величайших игроков в истории.
В ПСЖ навсегда останется твой легендарный статус. Ты всегда будешь частью семьи и истории клуба. Большое спасибо, капитан!" - сказал президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.
А еще: "Челси" договорился о переходе Тиаго Силвы| http://soccernews.ru
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|Страсбур
|27
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|28
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|23
|20
|Тулуза
|28
|13