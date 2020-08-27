ПСЖ сообщил об уходе капитана Тиаго Силвы

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ПСЖ сообщил об уходе капитана Тиаго Силвы

ПСЖ попрощался с капитаном команды Тиаго Силвой. Футболист продолжит карьеру в "Челси".

Футболист ранее согласовал с "синими" двухлетний контракт.

В ПСЖ Силва играл с 2012 года. За это время он участвовал в 315 матчах и выиграл 25 титулов.

"Спасибо, Тиаго, за эти восемь памятных лет, полных незабываемыми воспоминаниями. Ты навсегда останешься одним из величайших игроков в истории.

В ПСЖ навсегда останется твой легендарный статус. Ты всегда будешь частью семьи и истории клуба. Большое спасибо, капитан!" - сказал президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.

А еще: "Челси" договорился о переходе Тиаго Силвы| http://soccernews.ru
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