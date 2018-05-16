ПСЖ сообщил "Реалу" цену на Неймара

ПСЖ может продать "Реалу" бразильского нападающего Неймара, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, парижский клуб готов отпустить своего лидера за 370 миллионов евро. Это больше, чем в полтора больше суммы заплаченной ПСЖ за бразильца год назад при его трансфере из "Барселоны". Тогда Неймар стал самым дорогим футболистом в истории за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар хочет перейти в "Реал" еще до начала Чемпионата Мира-2018.

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