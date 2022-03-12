ПСЖ создаст все условия для подготовки Месси к ЧМ-2022

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не собирается летом менять команду по нескольким причинам, сообщает Get French Football News.

По информации источника, 34-летний футболист наконец адаптировался в Париже и пока не хочет снова переезжать в другой город.

Кроме того, клуб гарантировал аргентинцу все условия для подготовки к ЧМ-2022, что очень важно для звёздного форварда.

Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года, сыграл 25 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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