ПСЖ спасся от поражения в матче ЛЧ с "Реалом"

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ПСЖ спасся от поражения в матче ЛЧ с "Реалом"

ПСЖ сыграл вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом".

В составе мадридского клуба дубль оформил Карим Бензема. Парижане спаслись от поражения, забив два гола в конце встречи.

ПСЖ - "Реал" - 2:2 (1:0)

Голы: Бензема, 17 - 1:0, Бензема, 79 - 2:0, Мбаппе, 81 - 2:1, Сарабия, 83 - 2:2.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде (Модрич, 76), Каземиру, Кроос, Иско (Родригу, 82), Бензема, Азар (Бэйл, 68).

ПСЖ: Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе (Неймар, 46), Маркиньюс, Верратти, Ди Мария (Дракслер, 75), Икарди (Сарабия, 75), Мбаппе.

ПСЖ с 13 баллами занимает 1 место в группе A, "Реал" с 8 очками располагается на 2 позиции. 

В заключительном туре "Брюгге" сыграет с "Реалом", а "Галатасарай" встретится с ПСЖ.

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