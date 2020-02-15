ПСЖ спасся от поражения в матче с "Амьеном". Команды забили восемь голов на двоих
ПСЖ и "Амьен" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Франции.
Отметим, что парижане проигрывали 3:1 после первого тайма. Во второй половине матча ПСЖ отыгрался и вышел вперед, но "Амьен" свел матч вничью.
"Амьен" - ПСЖ - 4:4 (3:1)
Голы: Гирасси, 5 - 1:0, Какюта, 29 - 2:0, Диабате, 40 - 3:0, Эррера, 45 - 3:1, Куасси, 60 - 3:2, Куасси, 65 - 3:3, Икарди, 74 - 3:4, Гирасси, 90+1 - 4:4.
"Амьен": Гюртнер, Шеджу, Калабрези (Жалле, 79), Алеесами, Опоку, Зунгу, Блен, Какюта, Гирасси, Диабате (Мбенза, 84), Отеро (Корнетт, 78).
ПСЖ: Навас, Тиагу Силва (Маркиньюс, 46), Баккер, Куасси, Эррера, Гей (Верратти, 46), Дракслер, Паредес (Бернат, 61), Кавани, Ди Мария, Икарди.
ПСЖ - лидер чемпионата Франции, "Амьен" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|61
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|24
|36
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|24
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13