ПСЖ спасся от поражения в матче с "Амьеном". Команды забили восемь голов на двоих

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ПСЖ спасся от поражения в матче с "Амьеном". Команды забили восемь голов на двоих

ПСЖ и "Амьен" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что парижане проигрывали 3:1 после первого тайма. Во второй половине матча ПСЖ отыгрался и вышел вперед, но "Амьен" свел матч вничью.

"Амьен" - ПСЖ - 4:4 (3:1)

Голы: Гирасси, 5 - 1:0, Какюта, 29 - 2:0, Диабате, 40 - 3:0, Эррера, 45 - 3:1, Куасси, 60 - 3:2, Куасси, 65 - 3:3, Икарди, 74 - 3:4, Гирасси, 90+1 - 4:4.

"Амьен": Гюртнер, Шеджу, Калабрези (Жалле, 79), Алеесами, Опоку, Зунгу, Блен, Какюта, Гирасси, Диабате (Мбенза, 84), Отеро (Корнетт, 78).

ПСЖ: Навас, Тиагу Силва (Маркиньюс, 46), Баккер, Куасси, Эррера, Гей (Верратти, 46), Дракслер, Паредес (Бернат, 61), Кавани, Ди Мария, Икарди.

ПСЖ - лидер чемпионата Франции, "Амьен" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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