ПСЖ стал автором уникального достижения
Благодаря победе над "Андерлехтом" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ стал автором уникального достижения.
Парижане стали первой командой в истории самого престижного еврокубкувого турнира, которой удалось завершить первый круг групповой стадии с тремя сухими крупными победами.
Напомним, что ПСЖ разгромил "Селтик" (5:0), "Баварию" (3:0) и "Андерлехт" (4:0).
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