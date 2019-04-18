ПСЖ стал автором уникального достижения в Лиге 1
ПСЖ переписал историю чемпионата Франции, несмотря на поражение от "Нанта" в перенесённом матче 28-го тура (2:3).
Парижане стали первой командой, забивавшей как минимум один гол в каждой из 32 игр с начала турнира.
Напомним, что во вчерашнем поединке отличились Дани Алвес и Метехан Гюджлю.
Стоит отметить, что рекорд ПСЖ касается только розыгрышей Лиги 1 в формате с 20 клубами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23