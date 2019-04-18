ПСЖ стал автором уникального достижения в Лиге 1

ПСЖ переписал историю чемпионата Франции, несмотря на поражение от "Нанта" в перенесённом матче 28-го тура (2:3).

Парижане стали первой командой, забивавшей как минимум один гол в каждой из 32 игр с начала турнира.

Напомним, что во вчерашнем поединке отличились Дани Алвес и Метехан Гюджлю.

Стоит отметить, что рекорд ПСЖ касается только розыгрышей Лиги 1 в формате с 20 клубами.

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