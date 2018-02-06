ПСЖ стал еще одним претендентом на Сарри

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ПСЖ стал еще одним претендентом на Сарри

ПСЖ проявляет интерес к главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Sportmediaset.

По сведениям источника, парижский клуб рассматривает вариант с приглашением тренера летом. Нынешний наставник парижан Унаи Эмери может быть уволен, если клуб не выиграет Лигу Чемпионов.

Также Сарри интересен "Реалу" и "Челси".

"Наполи", в свою очередь, пытается продлить контракт с 59-летним специалистом.

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