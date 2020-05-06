ПСЖ стал очередным претендентом на Дриса Мертенса

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, французский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт форварда с "Наполи" истекает летом 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что бельгийцем интересуются "Арсенал", "Интер", "Ювентус", "Челси", дортмундская "Боруссия", "Ливерпуль" и "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 33-летний Мертенс провел за "Наполи" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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