ПСЖ стал очередным претендентом на Хакими

Парижский ПСЖ проявляет интерес к марокканскому защитнику мадридского "Реала" Ашрафу Хакими, сообщает сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе парижан он может заменить бельгийца Томаса Менье, который, скорее всего, перейдет в дортмундскую "Боруссию".

Ранее сообщалось, что интерес к Хакими также проявляют "Челси" и "Ювентус". Впрочем, "Реал" рассчитывает на игрока и не собирается его продавать.

В нынешнем сезоне 21-летний Хакими выступает за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды, провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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