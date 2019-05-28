ПСЖ стал самой результативной командой сезона топ-5 чемпионатов Европы

По итогам завершившегося сезона ПСЖ стал забил больше всех голов в топ-5 европейских чемпионатах. В чемпионате Франции парижане отметились 105 голами.

Вторым по данному показателю стал "Манчестер Сити". У них 95 забитых мячей. На третьей строчке расположилась "Барселона" с 90 голами.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" имеет лучшую разницу мячей - плюс 72.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с бюджетом на трансферы этим летом.

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