ПСЖ стартовал в Лиге 1 с крупной победы

В матче первого тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил "Кан" со счетом 3:0. Победу парижскому клубу принесли голы Неймара, Адриена Рабьо и Тимоти Веа.

ПСЖ – "Кан" - 3:0 (2:0)

Голы: Неймар, 10 - 1:0, Рабьо, 35 - 2:0, Веа, 89 - 3:0

ПСЖ: Буффон, Маркиньос, Тиаго Силва, Дагба, Нсоки, Рабьо, Диарра (Диаби, 70), Ди Мария (Дракслер, 70), Бернед, Нкунку, Неймар (Веа, 82).

"Кан": Самба, Женевуа, Мбенге (Имору, 46), Армугом, Джику, Фажр, Онианге, Петерс, Деменге (Кривелли, 62), Нинга (Ставицки, 77), Тчокунте.

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