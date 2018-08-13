ПСЖ стартовал в Лиге 1 с крупной победы

Теги псжфк кан

ПСЖ стартовал в Лиге 1 с крупной победы

В матче первого тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил "Кан" со счетом 3:0. Победу парижскому клубу принесли голы Неймара, Адриена Рабьо и Тимоти Веа.

ПСЖ – "Кан" - 3:0 (2:0)
Голы: Неймар, 10 - 1:0, Рабьо, 35 - 2:0, Веа, 89 - 3:0

ПСЖ: Буффон, Маркиньос, Тиаго Силва, Дагба, Нсоки, Рабьо, Диарра (Диаби, 70), Ди Мария (Дракслер, 70), Бернед, Нкунку, Неймар (Веа, 82).

"Кан": Самба, Женевуа, Мбенге (Имору, 46), Армугом, Джику, Фажр, Онианге, Петерс, Деменге (Кривелли, 62), Нинга (Ставицки, 77), Тчокунте.

Не пропустите: Неймар забил 20-й гол в 21 матче Лиги 1. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов