ПСЖ столкнулся с внутренними проблемами перед подписанием Мбаппе

Французский ПСЖ столкнулся с внутренними проблемами перед подписанием форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует Le Parisien, до закрытия трансферного окна парижане рассчитывали расстаться сразу с пятью своими игроками, дабы соответствовать правилам финансового Fair Play. Однако на сегодняшний день вероятным видится только уход защитника Сержа Орье в лондонский "Тоттенхэм". Другие же кандидаты "на выход" пока не планируют менять клубную прописку.

Напомним, ПСЖ претендует на хавбека сборной Португалии. | soccernews.ru