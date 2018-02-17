ПСЖ – "Страсбур" - 5:2 (обзор)

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ПСЖ – "Страсбур" - 5:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Страсбуром".

Не пропустите: Реванш состоялся. ПСЖ громит "Страсбур". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 26 68
2 Монако 26 56
3 Марсель 25 52
4 Лион 25 48
5 Монпелье 26 38
6 Нант 25 38
7 Бордо 25 35
8 Ренн 26 35
9 Ницца 25 34
10 Генгам 26 34
11 Сент-Этьен 26 33
12 ФК Кан 26 32
13 Дижон 25 31
14 Страсбур 26 30
15 Труа 25 27
16 Тулуза 26 27
17 Амьен 26 26
18 Лилль 25 26
19 Анжер 26 25
20 Метц 26 18
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