ПСЖ строит грандиозные планы на летнее трансферное окно

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ПСЖ строит грандиозные планы на летнее трансферное окноПСЖ строит грандиозные планы на летнее трансферное окно, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона парижане будут готовы потратить 300 миллионов евро на голкипера Яна Облака ("Атлетико"), защитника Самюэля Умтити ("Барселона") и полузащитника Иско ("Реал"). При этом на тренерский мостик французский гранд рассчитывает пригласить наставника "матрасников" Диего Симеоне.

Напомним, президент ПСЖ прокомментировал слухи о поиске нового тренера. | soccernews.ru

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