ПСЖ связывался с "Реалом" и предлагал услуги Неймара
ПСЖ хотел продать своего нападающего Неймара мадридскому "Реалу", сообщает Marca.
По сведениям издания, представители парижан контактировали с королевским клубом и предлагали им купить 27-летнего бразильца.
Однако "бланкос" ответили отказом, поскольку у них сейчас другие приоритеты на трансферном рынке.
Таким образом, на Неймара остался один претендент - "Барселона". Впрочем, боссы ПСЖ не горят желанием вести переговоры с "блауграной" в виду натянутых отношений между клубами.
Напомним, что два года назад "красно-синие" выкупили форварда у каталонского гранда за 222 миллиона евро.
Игрока в Париже преследовали травмы, и он захотел этим летом вернуться на "Камп Ноу".
Не пропустите: Бартомеу: "Мы знаем, что ПСЖ не хочет отпускать Неймара". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
|38
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|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
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|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32