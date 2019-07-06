ПСЖ связывался с "Реалом" и предлагал услуги Неймара

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ПСЖ связывался с "Реалом" и предлагал услуги Неймара

ПСЖ хотел продать своего нападающего Неймара мадридскому "Реалу", сообщает Marca.

По сведениям издания, представители парижан контактировали с королевским клубом и предлагали им купить 27-летнего бразильца.

Однако "бланкос" ответили отказом, поскольку у них сейчас другие приоритеты на трансферном рынке.

Таким образом, на Неймара остался один претендент - "Барселона". Впрочем, боссы ПСЖ не горят желанием вести переговоры с "блауграной" в виду натянутых отношений между клубами.

Напомним, что два года назад "красно-синие" выкупили форварда у каталонского гранда за 222 миллиона евро.

Игрока в Париже преследовали травмы, и он захотел этим летом вернуться на "Камп Ноу".

Не пропустите: Бартомеу: "Мы знаем, что ПСЖ не хочет отпускать Неймара". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Вашего петуха нам не надо,спасибо за услуги!

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Ой мля как проститутку предлагают всем подряд.

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