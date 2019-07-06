ПСЖ связывался с "Реалом" и предлагал услуги Неймара

ПСЖ хотел продать своего нападающего Неймара мадридскому "Реалу", сообщает Marca.

По сведениям издания, представители парижан контактировали с королевским клубом и предлагали им купить 27-летнего бразильца.

Однако "бланкос" ответили отказом, поскольку у них сейчас другие приоритеты на трансферном рынке.

Таким образом, на Неймара остался один претендент - "Барселона". Впрочем, боссы ПСЖ не горят желанием вести переговоры с "блауграной" в виду натянутых отношений между клубами.

Напомним, что два года назад "красно-синие" выкупили форварда у каталонского гранда за 222 миллиона евро.

Игрока в Париже преследовали травмы, и он захотел этим летом вернуться на "Камп Ноу".

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