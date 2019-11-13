ПСЖ сыграет с "Ле Маном" и другие результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка французской лиги

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ПСЖ сыграет с "Ле Маном" и другие результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка французской лиги

Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка французской лиги.

"Монако" - "Лилль"

"Нант" - "Страсбур"

"Ле Ман" - ПСЖ

"Лион" - "Тулуза"

"Реймс" - "Монпелье"

"Амьен" - "Ренн"

"Ним" - "Сент-Этьен"

"Брест" - "Бордо"

Матчи этой стадии турнира запланированы на 17 и 18 декабря.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 13 30
2 Марсель Марсель 13 22
3 Анжер Анжер 13 21
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 13 21
5 Лилль Лилль 13 19
6 Монпелье Монпелье 13 19
7 Бордо Бордо 13 19
8 Реймс Реймс 13 19
9 Нант Нант 13 19
10 Ренн Ренн 12 18
11 Монако Монако 13 18
12 Брест Брест 13 17
13 Ницца Ницца 13 17
14 Лион Лион 13 16
15 Амьен Амьен 13 16
16 Страсбур Страсбур 13 15
17 Метц Метц 13 13
18 Дижон Дижон 13 12
19 Тулуза Тулуза 13 12
20 Ним Ним 12 11
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