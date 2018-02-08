ПСЖ сыграет с "Марселем" в четвертьфинале Кубка Франции

Теги псжмарсельлион

ПСЖ сыграет с "Марселем" в четвертьфинале Кубка Франции
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Франции.

ПСЖ - "Марсель"

"Лион" - "Кан"

"Ле-Эрбье" - "Ланс"

"Гренобль"/"Страсбур" - "Шамбли"

Не пропустите: ПСЖ следит за ситуацией с Зиданом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 24 62
2 Марсель 24 51
3 Монако 24 50
4 Лион 24 48
5 Нант 24 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Генгам 24 32
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 24 30
12 Сент-Этьен 24 29
13 Дижон 23 28
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов