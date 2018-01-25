ПСЖ сыграет с "Сошо" в 1/8 финала Кубка Франции
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции.
"Метц" - "Кан"
"Монпелье" - "Лион"
"Бур-ан-Бресс" - "Марсель"
"Сошо" - ПСЖ
"Ланс" - "Труа"
"Шамбли" - "Гранвиль"
"Осер" - "Ле-Эрбье"
"Гренобль" - "Страсбур"/"Лилль"
Матчи состоятся 7 февраля.
Не пропустите: Неймар не собирается покидать ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|56
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|22
|31
|8
|Ренн
|22
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
|22
|25
|14
|Дижон
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|22
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|22
|15