ПСЖ сыграл вничью с "Лансом" и стал чемпионом Франции

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ПСЖ сыграл вничью с "Лансом" и стал чемпионом Франции

Фото: твиттер ПСЖ\Автор неизвестен

ПСЖ сыграл вничью с "Лансом" в 34-м туре Лиги 1 и тем самым досрочно выиграл чемпионат Франции.

ПСЖ - "Ланс" - 1:1

Голы: Месси, 68 - 1:1, Жан, 88 - 1:1.

ПСЖ - Навас, Хакими (Ди Мария, 76), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гуйе (Данилу Перейра, 81), Верратти, Месси, Неймар, Мбаппе.

"Ланс" - Лека, Клосс (Мачадо, 73), Гради, Данзо, Ву, Франковски (Жан, 82), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Ганаго, 73), Сотока (Саид, 82), Калимуэндо (Айдара, 61).

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