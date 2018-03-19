ПСЖ теряет Берчиче

Защитник ПСЖ Юри Берчиче травмировался в матче 30-го тура французской Лиги 1 против "Ниццы".

Как сообщает RMC Sport, у испанского фулбека повреждение правой лодыжки. Футболист покидал стадион на костылях.

В этом сезоне 28-летний Берчиче сыграл за ПСЖ 25 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru