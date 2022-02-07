ПСЖ теряет Ди Марию

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ПСЖ теряет Ди Марию

Фото: инстаграм Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария выбыл из строя из-за травмы.

Ди Мария получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" и был заменен в концовке первого тайма. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 33-летний Ди Мария провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт ск лубом действует до лета 2022 года.

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