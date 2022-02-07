ПСЖ теряет Ди Марию
Фото: инстаграм Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария выбыл из строя из-за травмы.
Ди Мария получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" и был заменен в концовке первого тайма. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.
В нынешнем сезоне 33-летний Ди Мария провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт ск лубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13