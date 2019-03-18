ПСЖ теряет двух основных защитников

ПСЖ из-за травм потерял сразу двух основных защитников по итогам матча 29-го тура чемпионата Франции против "Марселя".

Повреждения получили бразилец Дани Алвес и бельгиец Томас Менье. Оба футболиста были заменены ещё в первом тайме.

Диагноз игроков, а также сроки их восстановления будут определены по итогам медобследования.

В текущем сезоне 35-летний Алвес сыграл за ПСЖ 20 матчей и сделал 4 ассиста. В активе 27-летнего Менье 27 игр, 5 голов и 7 результативных передач.

Не пропустите: Балотелли хотел устроить провокацию в матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru