ПСЖ теряет двух основных защитников

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ПСЖ теряет двух основных защитников

ПСЖ из-за травм потерял сразу двух основных защитников по итогам матча 29-го тура чемпионата Франции против "Марселя".

Повреждения получили бразилец Дани Алвес и бельгиец Томас Менье. Оба футболиста были заменены ещё в первом тайме.

Диагноз игроков, а также сроки их восстановления будут определены по итогам медобследования.

В текущем сезоне 35-летний Алвес сыграл за ПСЖ 20 матчей и сделал 4 ассиста. В активе 27-летнего Менье 27 игр, 5 голов и 7 результативных передач.

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