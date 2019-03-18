ПСЖ теряет двух основных защитников
ПСЖ из-за травм потерял сразу двух основных защитников по итогам матча 29-го тура чемпионата Франции против "Марселя".
Повреждения получили бразилец Дани Алвес и бельгиец Томас Менье. Оба футболиста были заменены ещё в первом тайме.
Диагноз игроков, а также сроки их восстановления будут определены по итогам медобследования.
В текущем сезоне 35-летний Алвес сыграл за ПСЖ 20 матчей и сделал 4 ассиста. В активе 27-летнего Менье 27 игр, 5 голов и 7 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20