ПСЖ теряет еще одного игрока в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед"

Теги псжтравмытомас меньеманчестер юнайтед

ПСЖ теряет еще одного игрока в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед"

Защитник ПСЖ Томас Менье пропустит первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Football365, у футболиста было выявлено легкое сотрясение мозга, которое он получил во вчерашнем матче с "Бордо" (1:0). Восстановление игрока займет одну неделю.

В текущем сезоне на счету Менье четыре забитых мяча и шесть ассистов в 23 играх.

Первый поединок между "МЮ" и ПСЖ состоится 12 февраля в 23:00 (мск).

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