ПСЖ теряет Икарди

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ПСЖ теряет Икарди

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди выбыл из строя из-за травмы, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, после вчерашнего матча с "Брестом" (4:2) футболист покидал стадион с перевязанной рукой.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 28-летнего аргентинца пока неизвестны.

В стартовавшем сезоне Икарди забил 2 гола в 4 матчах.

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