ПСЖ теряет Икарди

Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди травмировал плечо в игре третьего тура Лиги 1 против "Бреста" (4:2) и может пропустить месяц.

Нападающий покинул поле с перевязкой на правой руке. Как сообщает пресс-служба чемпионата Франции, Икарди пропустит около трех недель. Аргентинец прошел медицинское обследование, которое не выявило у него перелома, однако повреждение оказалось довольно серьезным.

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