ПСЖ теряет интерес к Усману Дембеле

Фото твиттер "Барселоны"

Переход вингера "Барселоны" Усмана Дембеле в ПСЖ может сорваться, сообщает журналист Адриен Гренье.

По информации источника, парижане теряют интерес к 24-летнему футболисту из-за его травматичности.

Напомним, что француз не договорился с "сине-гранатовыми" о продлении контракта, истекающего в июне, поэтому ему посоветовали искать новый клуб в январе.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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