ПСЖ теряет Кавани и Мбаппе

Теги псжэдинсон кавани килиан мбаппетравмы

ПСЖ теряет Кавани и Мбаппе

Нападающие ПСЖ Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе получили травмы в матче 3-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0).

Кавани был заменен уже на 14-й минуте, а Мбаппе покинул поле в середине второго тайма, держась за заднюю поверхность бедра. 

В ближайшее время оба футболиста пройдут медицинское обследование, которое определит сроки их восстановления.

32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. Всего он провел за парижан 282 матча и со 195 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба. 20-летний Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2018 года и забил 62 гола в 90 поединках.

Не пропустите: "Барселона" подготовила для ПСЖ два предложения по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 25 августа

Главные новости дня: 25 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ренн Ренн 3 9
2 Лион Лион 2 6
3 Ницца Ницца 2 6
4 Анжер Анжер 3 6
5 Брест Брест 3 5
6 Сент-Этьен Сент-Этьен 2 4
7 Реймс Реймс 3 4
8 Тулуза Тулуза 2 4
9 Бордо Бордо 3 4
10 Метц Метц 3 4
11 Нант Нант 3 4
12 ПСЖ ПСЖ 2 3
13 Лилль Лилль 2 3
14 Амьен Амьен 3 3
15 Страсбур Страсбур 3 2
16 Монпелье Монпелье 2 1
17 Марсель Марсель 2 1
18 Ним Ним 3 1
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов