ПСЖ теряет Кавани и Мбаппе

Нападающие ПСЖ Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе получили травмы в матче 3-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0).

Кавани был заменен уже на 14-й минуте, а Мбаппе покинул поле в середине второго тайма, держась за заднюю поверхность бедра.

В ближайшее время оба футболиста пройдут медицинское обследование, которое определит сроки их восстановления.

32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. Всего он провел за парижан 282 матча и со 195 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба. 20-летний Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2018 года и забил 62 гола в 90 поединках.

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