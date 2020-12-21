ПСЖ теряет Кимпембе

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ПСЖ теряет Кимпембе

Центральный защитник ПСЖ Преснель Кимпембе выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра во время воскресного матча с "Лиллем" (0:0), героически останавливая в одиночку атаку четырех соперников.

По информации L’Equipe, 25-летний француз угодил в лазарет на срок около трёх недель. 

В текущем сезоне Кимпембе сыграл за ПСЖ 16 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: ПСЖ включился в гонку за капитаном "Аталанты". | http://soccernews.ru
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