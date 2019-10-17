ПСЖ теряет ключевого полузащитника
Хавбек ПСЖ Идрисса Гуйе выбыл из строя примерно на 10 дней, сообщает официальный сайт клуба.
У 30-летнего сенегальца в ходе медобследования диагностирована травма задней поверхности бедра.
Напомним, что летом парижане купили хавбека у "Эвертона" за 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Гуйе сыграл за ПСЖ 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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