ПСЖ теряет ключевого полузащитника

Хавбек ПСЖ Идрисса Гуйе выбыл из строя примерно на 10 дней, сообщает официальный сайт клуба.

У 30-летнего сенегальца в ходе медобследования диагностирована травма задней поверхности бедра.

Напомним, что летом парижане купили хавбека у "Эвертона" за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Гуйе сыграл за ПСЖ 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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