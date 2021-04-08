ПСЖ теряет Маркиньоса
Фото Agence France-Presse / Christof Stache
Центральный защитник ПСЖ Маркиньос выбыл из строя из-за травмы.
Звёздный бразилец получил повреждение во время матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" (3:2) и был заменён ещё в первом тайме.
"Маркиньос почувствовал боль в голеностопе. Мы надеемся, что травма не слишком серьёзная и он скоро вернётся в строй", - цитирует главного тренера парижан Маурисио Почеттино официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне Маркиньос сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13