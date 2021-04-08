ПСЖ теряет Маркиньоса

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Центральный защитник ПСЖ Маркиньос выбыл из строя из-за травмы.

Звёздный бразилец получил повреждение во время матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" (3:2) и был заменён ещё в первом тайме.

"Маркиньос почувствовал боль в голеностопе. Мы надеемся, что травма не слишком серьёзная и он скоро вернётся в строй", - цитирует главного тренера парижан Маурисио Почеттино официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне Маркиньос сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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