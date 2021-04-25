ПСЖ теряет Мбаппе
Главный тренер "Пари-Сен Жермен" Маурисио Почеттино рассказал, что нападающий команды Килиан Мбаппе получил травму в матче 34-го тура чемпионата Франции с "Метцем" (3:1). Форвард был заменен в концовке встречи.
"У Килиана повреждение бедра. Надеемся, что травма не слишком серьезная. Килиан был обеспокоен, когда его заменили, но даже небольшое повреждение всегда болезненно", - приводит слова Почеттино официальный сайт Лиги 1.
В ближайшее время Мбаппе пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. Под вопросом участие форварда в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (28 апреля).
В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Ренн
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|Ницца
|28
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|Реймс
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|41
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|Лион
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|40
|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
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|Метц
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|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
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|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13