ПСЖ теряет Мбаппе



Главный тренер "Пари-Сен Жермен" Маурисио Почеттино рассказал, что нападающий команды Килиан Мбаппе получил травму в матче 34-го тура чемпионата Франции с "Метцем" (3:1). Форвард был заменен в концовке встречи.

"У Килиана повреждение бедра. Надеемся, что травма не слишком серьезная. Килиан был обеспокоен, когда его заменили, но даже небольшое повреждение всегда болезненно", - приводит слова Почеттино официальный сайт Лиги 1.

В ближайшее время Мбаппе пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. Под вопросом участие форварда в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (28 апреля).

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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