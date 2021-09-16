ПСЖ теряет Мбаппе
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе травмировался во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге" (1:1).
Серьезность повреждения и сроки восстановления 22-летнего француза станут известны после прохождения медобследования.
Предварительно, у звёздного форварда возникли проблемы с голеностопом.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 6 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13