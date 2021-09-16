ПСЖ теряет Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе травмировался во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге" (1:1).

Серьезность повреждения и сроки восстановления 22-летнего француза станут известны после прохождения медобследования.

Предварительно, у звёздного форварда возникли проблемы с голеностопом.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 6 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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