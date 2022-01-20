ПСЖ теряет Мбаппе

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ПСЖ теряет Мбаппе

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы.

Как сообщает клубная пресс-служба парижан, у 23-летнего футболиста выявлены проблемы с левой приводящей мышцей.

Точные сроки восстановления звёздного француза пока неизвестны. В пятницу он пройдёт дополнительное обследование.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 27 матчей, забил 19 голов и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: "Реал" может отказаться от подписания Мбаппе. | http://soccernews.ru
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