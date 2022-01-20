ПСЖ теряет Мбаппе
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы.
Как сообщает клубная пресс-служба парижан, у 23-летнего футболиста выявлены проблемы с левой приводящей мышцей.
Точные сроки восстановления звёздного француза пока неизвестны. В пятницу он пройдёт дополнительное обследование.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 27 матчей, забил 19 голов и сделал 15 ассистов.
Не пропустите: "Реал" может отказаться от подписания Мбаппе. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Ницца
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13