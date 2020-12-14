ПСЖ теряет Неймара. Бразилец покидал поле в слезах
Форвард ПСЖ Неймар травмировался в матче 14-го тура Лиги 1 против "Лиона" (0:1).
Бразилец получил повреждение после грубого подката Тиаго Мендеса. Он покинул поле на носилках, не сдержав слёз.
В ближайшее время 28-летний футболист пройдёт углублённое медобследование, которое определит сроки его восстановления.
В текущем сезоне Неймар забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
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Главные новости дня: 13 декабря
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|49
|5
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|41
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|8
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|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
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|37
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|Нант
|28
|37
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|28
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
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|28
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|13