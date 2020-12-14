ПСЖ теряет Неймара. Бразилец покидал поле в слезах

Форвард ПСЖ Неймар травмировался в матче 14-го тура Лиги 1 против "Лиона" (0:1).

Бразилец получил повреждение после грубого подката Тиаго Мендеса. Он покинул поле на носилках, не сдержав слёз.

В ближайшее время 28-летний футболист пройдёт углублённое медобследование, которое определит сроки его восстановления.

В текущем сезоне Неймар забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.

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