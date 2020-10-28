ПСЖ теряет Неймара. Форвард плакал, получив травму

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с турецким "Истанбул Башакшехир" и был заменен в середине первого тайма. Вместо бразильца на поле вышел нападающий Пабло Сарабия. Неймар покинул поле в слезах.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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