ПСЖ теряет Неймара. Форвард плакал, получив травму
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар выбыл из строя из-за травмы.
Футболист получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с турецким "Истанбул Башакшехир" и был заменен в середине первого тайма. Вместо бразильца на поле вышел нападающий Пабло Сарабия. Неймар покинул поле в слезах.
В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|М
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|Ренн
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|Реймс
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|41
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|Лион
|28
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|Монпелье
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|9
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
|34
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|Метц
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|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
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|Ним
|28
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