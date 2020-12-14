ПСЖ теряет очки, "Лилль" вырывается на первую строчку: все результаты 14 тура Лиги 1

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ПСЖ теряет очки, "Лилль" вырывается на первую строчку: все результаты 14 тура Лиги 1Завершились все матчи 14 тура французской Лиги 1. ПСЖ не смог обыграть "Лион", "Марсель" побеждает "Монако" и становится лидером по потерянным очкам. Представляем все результаты тура

"Сент-Этьен" - "Анже" - 0:0
"Марсель" - "Монако" - 2:1
"Ланс" - "Монпелье" - 2:3
"Ницца" - "Ренн" - 0:1
"Страсбург" - "Метц" - 2:2
"Нант" - "Дижон" - 1:1
"Лорьян" - "Ним" - 3:0
"Брест" - "Реймс" - 2:1
"Лилль" - "Бордо" - 2:1
ПСЖ - "Лион" - 0:1

Турнирная таблица: "Лилль" (29), "Лион" (29), ПСЖ (28), "Марсель" (27), "Монпелье" (26), "Монако" (23), "Анже" (23), "Ренн" (22), "Ланс" (21), "Брест" (21), "Бордо" (19), "Ницца",(18), "Метц" (17), "Нант" (14),  "Сент-Этьен" (13), "Ним" (11), "Страсбург" (11), "Лорьян" (11), "Реймс" (10), "Дижон" (9).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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