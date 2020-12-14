ПСЖ теряет очки, "Лилль" вырывается на первую строчку: все результаты 14 тура Лиги 1

Завершились все матчи 14 тура французской Лиги 1. ПСЖ не смог обыграть "Лион", "Марсель" побеждает "Монако" и становится лидером по потерянным очкам. Представляем все результаты тура



"Сент-Этьен" - "Анже" - 0:0

"Марсель" - "Монако" - 2:1

"Ланс" - "Монпелье" - 2:3

"Ницца" - "Ренн" - 0:1

"Страсбург" - "Метц" - 2:2

"Нант" - "Дижон" - 1:1

"Лорьян" - "Ним" - 3:0

"Брест" - "Реймс" - 2:1

"Лилль" - "Бордо" - 2:1

ПСЖ - "Лион" - 0:1



Турнирная таблица: "Лилль" (29), "Лион" (29), ПСЖ (28), "Марсель" (27), "Монпелье" (26), "Монако" (23), "Анже" (23), "Ренн" (22), "Ланс" (21), "Брест" (21), "Бордо" (19), "Ницца",(18), "Метц" (17), "Нант" (14), "Сент-Этьен" (13), "Ним" (11), "Страсбург" (11), "Лорьян" (11), "Реймс" (10), "Дижон" (9).



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