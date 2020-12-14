ПСЖ теряет очки, "Лилль" вырывается на первую строчку: все результаты 14 тура Лиги 1
Завершились все матчи 14 тура французской Лиги 1. ПСЖ не смог обыграть "Лион", "Марсель" побеждает "Монако" и становится лидером по потерянным очкам. Представляем все результаты тура
"Сент-Этьен" - "Анже" - 0:0
"Марсель" - "Монако" - 2:1
"Ланс" - "Монпелье" - 2:3
"Ницца" - "Ренн" - 0:1
"Страсбург" - "Метц" - 2:2
"Нант" - "Дижон" - 1:1
"Лорьян" - "Ним" - 3:0
"Брест" - "Реймс" - 2:1
"Лилль" - "Бордо" - 2:1
ПСЖ - "Лион" - 0:1
Турнирная таблица: "Лилль" (29), "Лион" (29), ПСЖ (28), "Марсель" (27), "Монпелье" (26), "Монако" (23), "Анже" (23), "Ренн" (22), "Ланс" (21), "Брест" (21), "Бордо" (19), "Ницца",(18), "Метц" (17), "Нант" (14), "Сент-Этьен" (13), "Ним" (11), "Страсбург" (11), "Лорьян" (11), "Реймс" (10), "Дижон" (9).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13