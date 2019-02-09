ПСЖ теряет одного из лучших своих игроков в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед"
В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ французский гранд потерял одного из своих лидеров.
В поединке 24-го тура Лиги 1 против "Бордо" травму бедра получил ведущий форвард парижан Эдинсон Кавани.
Напомним, что из-за повреждения с "красными дьяволами" точно не сыграет Неймар, а решение об участии уругвайца во встрече будет приниматься после прохождения им медобследования.
Матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ состоится во вторник, 12 февраля, в 23:00 по московскому времени.
Кавани в текущем сезоне забил 22 гола и сделал 7 ассистов в 26 матчах за столичную команду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Марсель
|24
|37
|6
|Монпелье
|22
|36
|7
|Страсбур
|22
|35
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|23
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14