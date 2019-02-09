ПСЖ теряет одного из лучших своих игроков в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед"

В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ французский гранд потерял одного из своих лидеров.

В поединке 24-го тура Лиги 1 против "Бордо" травму бедра получил ведущий форвард парижан Эдинсон Кавани.

Напомним, что из-за повреждения с "красными дьяволами" точно не сыграет Неймар, а решение об участии уругвайца во встрече будет приниматься после прохождения им медобследования.

Матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ состоится во вторник, 12 февраля, в 23:00 по московскому времени.

Кавани в текущем сезоне забил 22 гола и сделал 7 ассистов в 26 матчах за столичную команду.

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