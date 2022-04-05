ПСЖ теряет основного хавбека

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес выбыл из строя из-за травмы, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, футболист получил повреждение паховой мышцы. Не исключено, что хавбеку понадобится операция. Сроки восстановления составят от несколько недель до нескольких месяцев.

В нынешнем сезоне 27-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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