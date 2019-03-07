ПСЖ теряет основного игрока
ПСЖ потерял из-за травмы немецкого вингера Юлиана Дракслера, сообщает France Football.
По сведениям издания, у 25-летнего футболиста выявлено мышечное повреждение задней поверхности левого бедра.
Сроки восстановления атакующего полузащитника станут известны после прохождения углублённого медобследования.
В текущем сезоне Дракслер сыграл за ПСЖ 35 матчей, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19