ПСЖ теряет основного игрока

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ПСЖ теряет основного игрока

ПСЖ потерял из-за травмы немецкого вингера Юлиана Дракслера, сообщает France Football.

По сведениям издания, у 25-летнего футболиста выявлено мышечное повреждение задней поверхности левого бедра.

Сроки восстановления атакующего полузащитника станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне Дракслер сыграл за ПСЖ 35 матчей, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.

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