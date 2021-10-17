ПСЖ теряет Паредеса перед матчем ЛЧ с "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес выбыл из строя из-за травмы, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист получил травму в расположении сборной Аргентины. Из-за этого повреждения хавбек пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" (19 октября).

В нынешнем сезоне 27-летний Паредес провел за ПСЖ три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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