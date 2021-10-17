ПСЖ теряет Паредеса перед матчем ЛЧ с "РБ Лейпциг"
Фото: инстаграм Леандро Паредеса/Автор неизвестен
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес выбыл из строя из-за травмы, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, футболист получил травму в расположении сборной Аргентины. Из-за этого повреждения хавбек пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" (19 октября).
В нынешнем сезоне 27-летний Паредес провел за ПСЖ три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
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|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13