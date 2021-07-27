ПСЖ теряет Рамоса

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ПСЖ теряет Рамоса

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте французского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение левой голени. Ожидается, что он вернется в строй через неделю.

35-летний Рамос перешел в ПСЖ в июле из мадридского "Реала" на правах свободного агента. За сборную Испании сыграл 180 матчей и забил 23 гола.

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