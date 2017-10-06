ПСЖ теряет Силву

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ПСЖ теряет СилвуКапитан французского ПСЖ Тиаго Силва в матче национальной сборной Бразилии против команды Боливии, который состоялся вчера в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года, получил травму.

Так, 33-летний бек из-за проблем с мышцами был заменен на 29-й минуте игры на своего одноклубника Маркиньоса. Степень тяжести повреждения футболиста пока остается неизвестной.

Напомним, ПСЖ намерен заполучить форварда, которого видеть в команде желает Неймар. | soccernews.ru

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