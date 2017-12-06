ПСЖ теряет Тиаго Силву

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ПСЖ теряет Тиаго Силву

Капитан ПСЖ Тиаго Силва выбыл из строя из-за травмы, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение колена. Эту травму он получил столкнувшись с Робертом Левандовски в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов и был заменен на 72-й минуте. В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 33-летний Силва провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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