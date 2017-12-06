ПСЖ теряет Тиаго Силву
Капитан ПСЖ Тиаго Силва выбыл из строя из-за травмы, сообщает Le Figaro.
По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение колена. Эту травму он получил столкнувшись с Робертом Левандовски в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов и был заменен на 72-й минуте. В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.
В этом сезоне 33-летний Силва провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|41
|2
|Лион
|16
|32
|3
|Монако
|16
|32
|4
|Марсель
|16
|32
|5
|Нант
|16
|27
|6
|Ренн
|16
|24
|7
|ФК Кан
|16
|23
|8
|Монпелье
|16
|22
|9
|Амьен
|16
|21
|10
|Дижон
|16
|21
|11
|Бордо
|16
|20
|12
|Сент-Этьен
|16
|20
|13
|Ницца
|16
|20
|14
|Генгам
|16
|19
|15
|Труа
|16
|18
|16
|Страсбур
|16
|18
|17
|Лилль
|16
|18
|18
|Тулуза
|16
|16
|19
|Анжер
|16
|14
|20
|Метц
|16
|4