ПСЖ теряет Тьяго Мотту
Хавбек ПСЖ Тьяго Мотта выбыл из строя из-за травмы мениска, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, сроки восстановления 35-летнего футболиста составят около двух недель.
В этом сезоне Мотта сыграл за ПСЖ 12 матчей и забил 1 гол.
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|1
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|10
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|7
|Бордо
|10
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|8
|Монпелье
|10
|15
|9
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|Тулуза
|10
|14
|11
|Генгам
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|10
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|Труа
|10
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|11
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|Ренн
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|Амьен
|9
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|Страсбур
|10
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|10
|9
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|9
|6
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|Метц
|10
|3