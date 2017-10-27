ПСЖ теряет Тьяго Мотту

Хавбек ПСЖ Тьяго Мотта выбыл из строя из-за травмы мениска, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, сроки восстановления 35-летнего футболиста составят около двух недель.

В этом сезоне Мотта сыграл за ПСЖ 12 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: ПСЖ рассчитался с "Сантосом" за трансфер Неймара. | http://soccernews.ru