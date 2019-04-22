ПСЖ теряет Верратти

Хавбек ПСЖ Марко Верратти травмировался в игре против "Монако" (3:1).

Как сообщает Lequipe, игрока беспокоит левая лодыжка. Завтра Верратти пройдет медобследование после чего станут известны сроки его восстановления.

В этом сезоне Верратти провел 34 матча, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Напомним, что на минувших выходных ПСЖ уже оформил восьмое в своей истории чемпионство.

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